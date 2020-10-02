Мартиньш Стакис избран новым мэром Риги

Спустя месяц после того, как партийный квартет партий правительственного большинства, прошедших в конце августа в Рижскую думу, сформировал коалицию, 2 октября утвержден и очередной столичный градоначальник, сообщают местные новостные порталы.

Им избран, как и прогнозировала "РГ", 41-летний уроженец Тукумса Мартиньш Стакис, представляющий коалицию партий "Для развития/Зa!"/"Прогрессивные". За него проголосовали 46 депутатов, против - 11. Никто из присутствующих не воздержался, подтверждает mixnews.lv.

Кстати, еще перед выборами в РД новый мэр досрочно отказался от своего депутатского мандата в сейме. По этому поводу некоторые аналитики утверждали с улыбкой: как в воду глядел. А перед этим единственный сын бывшего министра ЛР Дагнии Стаке успел побывать и в кресле парламентского секретаря военного ведомства этой прибалтийской республики.

У нового лидера рижан и его трех заместителей будет одиннадцать советников, уточнил на первом заседании Рижской думы Стакис, сообщив несколько дней назад, что город сейчас переживает интересный переходный период: если до сих пор "старая власть" передавала обязанности новой, то сейчас сложилась уникальная ситуация, когда город "новой власти" передает временная администрация.

Правда, по его словам, это прекрасная возможность спрятать в футляр "розовые очки", потому что у временных исполнителей нет резона "выставлять себя в лучшем свете. Они и не скрывают всю правду. А правда довольно горькая", - огорченно констатировал Стакис, добавив, что хороших новостей для новой коалиции мало, а дел и вызовов - много.

Разделили между собой сферы влияния и заместители председателя Рижской думы. Об этом еще накануне поведал в эфире Латвийского радио один из претендентов на пост вице-мэра Эдвардс Смилтенс, который будет отвечать за сотрудничество столицы с другими самоуправлениями, а также реализацию стратегии ареала Риги. А еще его оперативной задачей будет привлечение средств из фондов по преодолению последствий кризиса Covid-19.

Еще одной своей задачей депутат назвал создание комфортных условий для людей, которые ежедневно ездят работать в Ригу из близлежащих регионов. "Должны быть транспортные ветви, которые тянутся дальше границ Риги", - полагает политик.

Кстати, по его словам, еще один заместитель мэра Линда Озола будет следить за соблюдением законов и борьбой с коррупцией в Рижской думе, а Вилнис Кирсис - представитель партии "Новое Единство", которая "рулит" министерством финансов страны, займется поиском денег для нужд городского хозяйства.

Для содействия сотрудничеству между коалиционными партиями, информируют новостные источники, будет создан совет, в который войдут председатель Рижской думы, три его заместителя и по два представителя каждой фракции. Параллельно совету по сотрудничеству коалиционных фракций будет действовать совет фракций, в который войдут и представители оппозиционных партий.

Остается добавить, что депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков, уже поздравил из Брюсселя новый созыв Рижской думы с началом работы. В Facebook он написал свои пожелания депутатам, а также отметил, что если у них не получится, то "Согласие" вернется и разгребет завалы".