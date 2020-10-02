Microsoft выпустила недорогой и легкий ноутбук. Цена

Компания Microsoft презентовала новый ноутбук Surface Laptop Go, который отличается небольшим весом и малой толщиной корпуса - 1,1 килограмма и 16 миллиметров соответственно.

Фото: Microsoft

Ноутбук оборудован дисплеем с диагональю 12,4 дюйма и разрешением 1536x1024 пикселя, обеспечивающим соотношение сторон 3:2, что более удобно для работы с документами, а не с мультимедиа, а также полноразмерной клавиатурой и процессором i5 десятого поколения от Intel.

Также в комплектации - веб-камера с разрешением 720p, порты USB-A и USB-C, разъем для наушников, фирменный коннектор Surface. Аккумулятор Surface Laptop Go обеспечивает до 13 часов автономной работы, сообщается в блоге Microsoft.

В базовой комплектации ноутбук оснащен 4/64 Гб оперативной и постоянной памяти. Эта модификация стоит 549 долларов (около 43 тысяч рублей). Старшие версии могут иметь 8 Гб оперативной и 128/256 Гб постоянной, а также встроенный в кнопку включения отпечаток пальца. За 8/128 Гб производитель просит 699 долларов, за 8/256 - 899 долларов США.