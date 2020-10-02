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02.10.2020 20:24
Рубрика: Экономика

Минэнерго оценит влияние налоговых изменений на нефтяную отрасль

Текст: Сергей Тихонов

Минэнерго оценит влияние новых налоговых условий в нефтяной отрасли на работу компаний и добычу углеводородов, сказал глава ведомства Александр Новак, находящийся в рабочей поездке в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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По словам министра, пока сложно дать точную оценку изменения объемов добычи в результате корректировки налогового режима, учитывая, что сейчас производство сокращено искусственно (из-за сделки ОПЕК+). "Многое будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от ситуации в экономике в целом, в том числе от тех инвестиционных программ, которые будут у компаний. Я думаю, что мы такую работу проведем до конца года", - сказал Новак.

Планируется, что нефтяная отрасль принесет в федеральный бюджет 686 млрд рублей с 2021 по 2023 год в результате корректировки правил ее налогообложения. В 2021 году дополнительные поступления в бюджет из отрасли составят 223 млрд, в 2022 году - 255 млрд, а в 2023 году - 208 млрд рублей. Их обеспечит отмена части льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины на нефть, а также ужесточение параметров налога на добавленный доход (НДД). Периметр действия последнего расширяется, и он предлагается как альтернатива упраздняемым льготам по НДПИ.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Налоги Правительство Минэнерго

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