Мишустин: На модернизацию среднего профобразования выделят 22 млрд рублей

Федеральный проект "Молодые профессионалы", в рамках которого идет модернизация системы среднего профессионального образования, в следующие три года планируется профинансировать на 22 миллиарда рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В Ростове-на-Дону глава правительства посетил местный колледж связи и информатики, где пообщался с директорами и преподавателями отечественных колледжей. Прежде всего он поздравил их с праздником. В этом году исполняется 80 лет системе среднего профессионального образования. В 1940 году в стране появились первые учебные заведения, где стали обучать рабочим специальностям.

В современной России, с сожалением отметил Мишустин, среднее профессиональное образование долгие годы уходило на второй план. Сейчас ситуация меняется. "Нам крайне необходимы современные рабочие кадры и грамотные рабочие кадры", - заявил премьер.

- Там, где есть те, кто придумывает будущее, обязательно должны быть те, кто это будущее реализует. И те, кто реализует, наверно, ничуть не менее важны, чем те, кто что-то придумывает. По большей части это люди с рабочими специальностями. Экономика без таких рабочих рук - это цифра на бумаге, - считает председатель правительства.

В России сегодня более 3,5 тысяч организаций, обучающих по программам среднего профессионального образования. В них учатся около трех миллионов человек. "Ключевые задачи модернизации системы среднего профессионального образования мы решаем в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы", который достаточно успешно развивается", - заметил Михаил Мишустин. На его реализацию в проекте бюджета на следующие три года предусмотрены около 22 миллиардов рублей.