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02.10.2020 23:00
Рубрика: Власть

Мишустин продлил мораторий на дела о банкротстве по заявлениям кредиторов

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, продлевающее мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов до 7 января 2021 года включительно. Предыдущий срок его действия истекал 6 октября.

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Мера поддержки бизнеса касается компаний и индивидуальных предпринимателей из отраслей экономики наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

"Такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств, - пояснил Мишустин на прошедшем 1 октября заседании кабмина. - Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес".

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Председатель Правительства Банкротство физлиц

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