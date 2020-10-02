Мишустин продлил мораторий на дела о банкротстве по заявлениям кредиторов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, продлевающее мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов до 7 января 2021 года включительно. Предыдущий срок его действия истекал 6 октября.

Мера поддержки бизнеса касается компаний и индивидуальных предпринимателей из отраслей экономики наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

"Такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств, - пояснил Мишустин на прошедшем 1 октября заседании кабмина. - Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес".