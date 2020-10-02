Мобильные ядерные комплексы осваивают новые маршруты боевого патрулирования

Новости

В Мадриде ограничили передвижение граждан из-за второй волны пандемии 16:41
"Хонда" покинет "Формулу-1" после следующего сезона 16:41
Ольга Бузова рассказала, во сколько ей обходится раскрутка 16:38
Анализ вице-президента США Пенса на коронавирус оказался отрицательным 16:13
Военные снесли в пострадавшем от паводка Тулуне 450 аварийных строений 15:48
Германия вернет России более 2,9 тысячи икон и церковную утварь 15:46
Врач рассказал, как увлечение телевизором влияет на активность мозга 15:46
Брюссель запретил въезд в ЕС 40 белорусским чиновникам 15:34
В Красноярском крае прошла проверка системы оповещения населения 15:05
Валерий Гергиев и Мариинский театр отправляются на гастроли в Европу 15:00
Путин обсудил подготовку кадрового резерва для госслужбы 14:56
Борис Акунин снимет сериал про загробный мир 14:40
На ВДНХ пройдет Всемирная неделя космоса 14:37
Петербург и Ленобласть создадут единого оператора по обращению с отходами 14:15
Российской туротрасли может потребоваться два года на восстановление 14:13
Глава МЧС Евгений Зиничев дал старт тренировке по гражданской обороне 14:13
Сенаторы РФ направили обращение парламентариям Армении и Азербайджана 13:55
В Москве создали прибор, улавливающий COVID-19 в воздухе 13:54
Пропавший под Астраханью ученый найден мертвым 13:40
Гай Ричи сделает из "Джентльменов" сериал 13:36
Вышел эффектный трейлер российского хоррора "Кольская сверхглубокая" 13:15
Головченко: Работники предприятий не повелись на призывы к забастовкам 13:09
В сентябре россияне на 153% увеличили покупки пива в магазинах у дома 13:08
Мосгорсуд проверит законность приговора по делу Серебренникова 23 октября 12:58
Полицейские освободили похищенного мигранта из строительного вагончика 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 16:35
Рубрика: Русское оружие

Мобильные ядерные комплексы осваивают новые маршруты боевого патрулирования

Текст: Юрий Гаврилов
На масштабных командно-штабных учениях РВСН в Иркутской области ракетчики местной дивизии для прикрытия вышедших на боевое патрулирование мобильных ядерных комплексов "Ярс" использовали машину дистанционного разминирования "Листва".

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны корреспонденту "РГ" рассказали, что по легенде учений на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили около двух десятков дистанционно управляемых взрывных устройств. Мины могли привести в действие в том числе с помощью сигнала сотовых телефонов. Однако диверсия провалилась, когда замаскированные ловушки попали в поле зрения идущей впереди "Ярсов" машины разминирования с блоком сверхвысокочастотного излучения. В результате все "закладки" были уничтожены еще до начала движения основной колонны. Их обезвредили не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 50 метров от трассы.

Фото: дим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Как военные РФ используют на учениях полученный в Сирии опыт

"Листва" относится к технике, работающей на новых физических принципах. Она специально создана для повышения живучести ядерных комплексов РВСН мобильного базирования. Мины и фугасы с металлическими элементами электроника этой машины с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов. Что касается разминирования взрывных устройств с электронными компонентами, то оно обеспечивается электромагнитным излучением.

Иными словами, у диверсантов, как бы они ни изворачивались, не получится подорвать мобильный стратегический комплекс на марше. Умная аппаратура "Листвы" не только заранее предупредит экипаж о грозящей опасности, но и предотвратит диверсию. Ранее подобную технологию для дистанционной ликвидации взрывных устройств в РВСН не использовали.

Учения стратегических ракетчиков в Иркутской области, в которых задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, имеют еще одну важную особенность. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, оснащенные мобильными "Ярсами" полки не просто меняют полевые позиции, но и осваивают новые районы боевого патрулирования. При этом учитываются возможности и тактико-технические характеристики ядерных комплексов

Дело в том, что полевые позиции автономных пусковых установок внушительны по своим площадям. В то же время мобильные ракетные комплексы надежно укрыты от средств поражения противника в глубине России. Но, как утверждают военные, если вдруг возникнет такая необходимость, пусковые установки оперативно рассредоточат в любом регионе страны.

Фото: ПАО Роствертол
Российские боевые вертолеты планируют вооружить дронами-камикадзе

"Масштабные учения позволяют проверить готовность ракетных войск действовать в условиях с непредсказуемыми изменениями обстановки независимо от времени суток. В ходе выполнения практических задач на них создавали обстановку с различными вариантами управления частями и подразделениями. При этом отрабатывались вопросы управления войсками с командных пунктов на ступень выше штатной. Одна из важнейших задач, которая стояла перед иркутскими ракетчиками, - максимально скрытно сменить полевые позиции", - объяснили в Минобороны РФ.

В регионах Русское оружие Вооружение России Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Курс евро достиг 92 рублей
За сутки в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России