Мобильные ядерные комплексы осваивают новые маршруты боевого патрулирования

На масштабных командно-штабных учениях РВСН в Иркутской области ракетчики местной дивизии для прикрытия вышедших на боевое патрулирование мобильных ядерных комплексов "Ярс" использовали машину дистанционного разминирования "Листва".

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны корреспонденту "РГ" рассказали, что по легенде учений на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили около двух десятков дистанционно управляемых взрывных устройств. Мины могли привести в действие в том числе с помощью сигнала сотовых телефонов. Однако диверсия провалилась, когда замаскированные ловушки попали в поле зрения идущей впереди "Ярсов" машины разминирования с блоком сверхвысокочастотного излучения. В результате все "закладки" были уничтожены еще до начала движения основной колонны. Их обезвредили не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 50 метров от трассы.

"Листва" относится к технике, работающей на новых физических принципах. Она специально создана для повышения живучести ядерных комплексов РВСН мобильного базирования. Мины и фугасы с металлическими элементами электроника этой машины с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов. Что касается разминирования взрывных устройств с электронными компонентами, то оно обеспечивается электромагнитным излучением.

Иными словами, у диверсантов, как бы они ни изворачивались, не получится подорвать мобильный стратегический комплекс на марше. Умная аппаратура "Листвы" не только заранее предупредит экипаж о грозящей опасности, но и предотвратит диверсию. Ранее подобную технологию для дистанционной ликвидации взрывных устройств в РВСН не использовали.

Учения стратегических ракетчиков в Иркутской области, в которых задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, имеют еще одну важную особенность. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, оснащенные мобильными "Ярсами" полки не просто меняют полевые позиции, но и осваивают новые районы боевого патрулирования. При этом учитываются возможности и тактико-технические характеристики ядерных комплексов

Дело в том, что полевые позиции автономных пусковых установок внушительны по своим площадям. В то же время мобильные ракетные комплексы надежно укрыты от средств поражения противника в глубине России. Но, как утверждают военные, если вдруг возникнет такая необходимость, пусковые установки оперативно рассредоточат в любом регионе страны.

"Масштабные учения позволяют проверить готовность ракетных войск действовать в условиях с непредсказуемыми изменениями обстановки независимо от времени суток. В ходе выполнения практических задач на них создавали обстановку с различными вариантами управления частями и подразделениями. При этом отрабатывались вопросы управления войсками с командных пунктов на ступень выше штатной. Одна из важнейших задач, которая стояла перед иркутскими ракетчиками, - максимально скрытно сменить полевые позиции", - объяснили в Минобороны РФ.