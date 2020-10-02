НАСА отложило запуск корабля Cygnus с грузом для МКС

Запуск ракеты-носителя Antares с кораблем Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС) был отменен за 2,5 минуты до старта. По данным НАСА, старт с космодрома Валлопс в Виргинии был намечен на 04.38 мск.

Причины отмены на данный момент не уточняются, пишет ТАСС. Cygnus должен был доставить на орбиту около 3,6 тонны грузов: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование и приборы для научных исследований.

Этот полет Cygnus должен был стать третьим в рамках нового контракта НАСА с производителем корабля - компанией Northrop Grumman. До 2024 года планируется осуществить около шести запусков грузовых кораблей.