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02.10.2020 18:02
Рубрика: Общество

Наскальные рисунки в пещере Испании оказались древнее, чем считалось

Текст: Денис Передельский
Фото: M.A. Martin-Merino / CENIEH Фото: M.A. Martin-Merino / CENIEH
Фото: M.A. Martin-Merino / CENIEH

В Испании команда ученых под руководством Аны Изабель Ортега Мартинес, археолога из Национального центра исследований человека (CENIEH), сумела точно датировать наскальные рисунки в карстовом комплексе в Охо-Гуаренья. Они оказались древнее, чем считалось до сих пор.

Фото: Noriaki Ajima and Yukari Takama / Hiroshima University
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Исследование опубликовано в журнале Archeological and Anthropological Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о наскальной живописи в пещерах Сала-де-лас-Пинтурас в Охо-Гуаренья, Бургос (Испания). Этот карстовый комплекс является одним из крупнейших в мире. Его протяженность составляет около 110 км.

Новое исследование лишь подтвердило гипотезу о том, что эти пещеры привлекали людей тысячи и тысячи лет назад. Ранее здесь было обнаружено множество черных наскальных рисунков. Датированы они были лишь приблизительно, в большей степени по стилю исполнения. Считалось, что самые древние из них были созданы около 12 тысяч лет назад.

В данном случае ученые применили метод ускоренной масс-спектрометрии. Он помог уточнить датировку изображений. Установлено, что рисунки были созданы на тысячелетие раньше, чем считалось до сих пор. То есть их авторами являются последние группы охотников-собирателей в Европе, которые посетили эти пещеры около 13 тысяч лет назад.

Фото: Hugo Salais (Metazoa Studio)
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Авторы работы пишут, что датирование проводилось путем анализа небольших фрагментов древесного угля, которым древние живописцы создавали свои проверенные временем шедевры. Уголь они использовали в качестве "карандаша". С его помощью они изображали людей и животных, а также различные геометрические узоры.

Кроме того, исследователи выяснили, что стены пещер использовались художниками повторно. В разные периоды времени древние живописцы наносили свои работы поверх работ своих предшественников. Это открытие тоже добавило новые знания в сферу изучения палеолитического искусства.

"Неоднократные посещения человеческими группами предполагали спелеологическое исследование подземного пространства, - говорит соавтор исследования Маркос Гарсиа Диес из Мадридского Университета Комплутенсе. - Для этого им требовалось овладеть даже техникой скалолазания. Все это влекло за собой повторное использование символов и с более поздней символической традицией. Последние группы фактически христианизировали это место, оставив здесь символы, которые теперь считаются языческими".

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