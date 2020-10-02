Наскальные рисунки в пещере Испании оказались древнее, чем считалось

В Испании команда ученых под руководством Аны Изабель Ортега Мартинес, археолога из Национального центра исследований человека (CENIEH), сумела точно датировать наскальные рисунки в карстовом комплексе в Охо-Гуаренья. Они оказались древнее, чем считалось до сих пор.

Исследование опубликовано в журнале Archeological and Anthropological Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о наскальной живописи в пещерах Сала-де-лас-Пинтурас в Охо-Гуаренья, Бургос (Испания). Этот карстовый комплекс является одним из крупнейших в мире. Его протяженность составляет около 110 км.

Новое исследование лишь подтвердило гипотезу о том, что эти пещеры привлекали людей тысячи и тысячи лет назад. Ранее здесь было обнаружено множество черных наскальных рисунков. Датированы они были лишь приблизительно, в большей степени по стилю исполнения. Считалось, что самые древние из них были созданы около 12 тысяч лет назад.

В данном случае ученые применили метод ускоренной масс-спектрометрии. Он помог уточнить датировку изображений. Установлено, что рисунки были созданы на тысячелетие раньше, чем считалось до сих пор. То есть их авторами являются последние группы охотников-собирателей в Европе, которые посетили эти пещеры около 13 тысяч лет назад.

Авторы работы пишут, что датирование проводилось путем анализа небольших фрагментов древесного угля, которым древние живописцы создавали свои проверенные временем шедевры. Уголь они использовали в качестве "карандаша". С его помощью они изображали людей и животных, а также различные геометрические узоры.

Кроме того, исследователи выяснили, что стены пещер использовались художниками повторно. В разные периоды времени древние живописцы наносили свои работы поверх работ своих предшественников. Это открытие тоже добавило новые знания в сферу изучения палеолитического искусства.

"Неоднократные посещения человеческими группами предполагали спелеологическое исследование подземного пространства, - говорит соавтор исследования Маркос Гарсиа Диес из Мадридского Университета Комплутенсе. - Для этого им требовалось овладеть даже техникой скалолазания. Все это влекло за собой повторное использование символов и с более поздней символической традицией. Последние группы фактически христианизировали это место, оставив здесь символы, которые теперь считаются языческими".