Назван размер зарплат киберспортсменов

Сильнейшие киберспортсмены зарабатывают около 10-20 тысяч долларов в месяц. Сумму заработка заработной платы киберспортсменов озвучил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. По его словам, уровень дохода зависит от разных факторов.

"Если мы говорим про профессиональный сегмент, про команды международного уровня - 10-20 тысяч долларов в месяц, это верхний уровень оценки по зарплате. Но, кроме этого, человек получает дополнительные деньги со спонсорских интеграций, дополнительные деньги с призовых фондов", - сказал он РИА "Новости".

По словам Смита, ранее основную часть призовых за победу в различных турнирах забирала себе компания, которой принадлежит команда, а сейчас большая часть достается самим спортсменам.

"До футбола мы, конечно, еще не доросли, но в киберспорте уже есть долларовые миллионеры", - сказал он.