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Названа главная опасность поддельной зарядки для телефона

Текст:   Антон Благовещенский
02.10.2020,  
14:10
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Использование неоригинальных или поддельных зарядных устройств и кабелей может привести к повреждению порта для зарядки или даже полностью вывести смартфон или телефон из строя. Кроме того, в случае скачка напряжения возможен пожар, пишет "Прайм" со ссылкой на заявление эксперта платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимира Гриценко.

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По его словам, в поддельных зарядных устройствах используются комплектующие низкого качества, что приводит к нежелательным последствиям.

Эксперт подчеркнул, что любые несовпадения с оригиналом - надписи на оплетке, форма разъемов, посторонние следы на металле - должны стать поводом усомниться в безопасности изделия.

В случае с кабелями Lightning на нем должны быть отметки о месте разработки и производства, а также серийный номер.

Зарядное устройство должно быть собрано аккуратно, без зазоров или следов на металлических частях, таких как вилка или порт для подключения кабеля. Кроме того, серийный номер на коробке и самом устройстве (желательно, чтобы он был выгравирован) должны совпадать.

Также стоит обращать внимание на цену - она не должна быть существенно ниже, чем в официальной рознице.

Заметим, что во многих современных смартфонах есть контроллер заряда, который предотвращает перезаряд и нагрев аккумулятора, однако в простых и дешевых noname-моделях он может или работать некорректно, или вовсе отсутствовать.

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