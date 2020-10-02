Рыбоподобные предки человека не вписались в теорию эволюции

Международная группа исследователей, которую возглавляли ученые из Бристольского университета (Великобритания), при помощи трехмерного моделирования установила, что вопреки классической теории эволюции наши далекие предки обладали широким видовым разнообразием.

Краткий отчет о работе опубликован на сайте Бристольского университета. Классическая теория эволюции гласит, что рыбоподобные предки человека и других современных живых существ порядка 400 миллионов лет назад были очень похожи друг на друга.

До сих пор их считали довольно ленивыми "комочками", которые большую часть своей жизни отдыхали на морском дне. Классическая теория также гласит, что все изменилось с появлением у этих существ парных плавников и челюстей. Это видоизменило многих обитателей Земли, сделав их отличными пловцами и опасными хищниками. Те существа, которые первыми получили такие эволюционные преимущества, буквально уничтожили своих бесчелюстных родственников.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, опровергает эту классическую эволюционную теорию. Исследователи использовали компьютерное моделирование, которое помогло понять, как именно вели себя в воде наши рыбоподобные предки.

Ученые обратили внимание на то, что головы этих существ были "украшены" причудливыми шипами. До сих пор эти наросты действительно воспринимались наукой как некие украшения, абсолютно бесполезные отростки. Но трехмерное моделирование доказало, что эти шипы выполняли важную функцию. Они были своего рода гидродинамическими приспособлениями, которые позволяли пассивно генерировать подъемную силу за счет потоков воды, при течении проходящих по телу.

У "ленивых комочков" на самом деле была различная форма головы. Это указывает на видовое разнообразие. У разных видов именно форма головы позволяла им адаптироваться к разным положениям в воде: одни постоянно лежали на дне, а другие были способны подниматься выше. Это доказывает, что наши древние предки были экологически разнообразными задолго до появления "челюстных" позвоночных.

"Эволюция челюстей и плавников классически рассматривалась как ключевые эволюционные изобретения, позволившие позвоночным животным разнообразить свой образ жизни, - говорит соавтор исследования доктор Умберто Г. Феррон. - В этом контексте бесчелюстные предки, характеризовавшиеся наличием тяжелых жестких лобовых щитов, считались громоздкими рыбоподобными существами, жившими на дне рек и морей и обладавшими плохой подвижностью".

По словам профессора Фила Донохью, еще одного соавтора работы, формы тел разных видов были хорошо адаптированы к разным условиям окружающей среды. И решающую роль в этом играли именно наросты на их головах. Эти существа действительно выглядели малоподвижными. Они были сильно бронированы, от самой морды и до хвоста. У некоторых не было задних конечностей, у других конечностей не было вообще. Но компьютерное моделирование помогло установить, что шипы на голове, какими причудливыми бы они не выглядели, хорошо справлялись с задачей повышения маневренности.

"Наши результаты ставят под сомнение преобладающее мнение о том, что эти вымершие группы бесчелюстных позвоночных были эволюционно ограничены, - говорит Фил Донохью. - Это означает, что основная эволюционная гипотеза происхождения челюстных позвоночных является более сложной, чем считалось ранее".