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Рубрика: Спорт

Нурмагомедов назвал прием, которым хочет победить Гэтжи

Текст: Артур Нанян

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет победить американца Джастина Гэтжи удушающим приемом "гильотина". Об этом спортсмен рассказал во время онлайн-конференции.

Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости
Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей

"В моем арсенале есть "гильотина", которую я хорошо делаю левой рукой. Хотел бы сделать так, чтобы он (Гэтжи) устал, а потом задушить его "гильотиной", - сказал Хабиб.

Также Нурмагомедов подчеркнул, что намерен завершить поединок с Гэтжи в третьем или четвертном раунде. "Буду бороться с ним, боксировать. Если не получится один раз перевести его в борьбу, сделаю это еще раз. Моя цель - финишировать его в третьем или четвертом раунде", - отметил Хабиб.

Напомним, что бой Хабиб - Гэтжи пройдет 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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