Нурмагомедов назвал прием, которым хочет победить Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет победить американца Джастина Гэтжи удушающим приемом "гильотина". Об этом спортсмен рассказал во время онлайн-конференции.

"В моем арсенале есть "гильотина", которую я хорошо делаю левой рукой. Хотел бы сделать так, чтобы он (Гэтжи) устал, а потом задушить его "гильотиной", - сказал Хабиб.

Также Нурмагомедов подчеркнул, что намерен завершить поединок с Гэтжи в третьем или четвертном раунде. "Буду бороться с ним, боксировать. Если не получится один раз перевести его в борьбу, сделаю это еще раз. Моя цель - финишировать его в третьем или четвертом раунде", - отметил Хабиб.

Напомним, что бой Хабиб - Гэтжи пройдет 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.