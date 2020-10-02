Около двух тысяч мигрантов из Гондураса прорвались в Гватемалу

Караван мигрантов из Гондураса прорвал оцепление в районе пропускного пункта Коринто на границе с Гватемалой и попал на территорию соседней страны. Об этом пишет газета El Universal.

По данным гватемальской миграционной службы, в республике оказались порядка двух тысяч иностранных граждан, которые намереваются добраться до границы с США через Мексику. Караван мигрантов отправился в путь из города Сан-Педро-Сула на севере Гондураса, уточняет ТАСС.

Тем временем, власти Мексики напомнили о штрафах за нарушение санитарных правил при въезде в страну: умышленное заражение других лиц или причинение вреда здоровью окружающих карается не только штрафами, но лишением свободы на срок до десяти лет. Напомним, в январе этого года нацгвардия страны остановила караван мигрантов в южном штате Чьяпас. Тогда из Мексики были депортированы свыше двух тысяч человек.