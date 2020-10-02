Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о том, что страдает неизлечимой болезнью.

Слуцкая объяснила, что у нее системное ревматоидное заболевание сосудов. Ей приходится постоянно принимать гормональные препараты, а саму болезнь нельзя вылечить.

"К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами", - рассказала Слуцкая в интервью Teleprogramma.pro.

Слуцкая, выступавшая в одиночном катании, завершила карьеру в 2006 году. На ее счету два золота чемпионатов мира, семь побед на чемпионате Европы. Четырежды Слуцкая побеждала в финалах Гран-при. Единственную олимпийскую медаль она завоевала в 2002 году.