Онкологи рассказали, что вызывает опасное воспаление кишечника

Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук в рамках новой работы выяснили, что употребление фруктозы способствует развитию воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), а также усугубляет их течение. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на научные журналы Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, примерно трем миллионам американцев ежегодно диагностируют ВЗК. Количество таких пациентов выросло в последние годы.

- Рост заболеваемости ВЗК соответствует более высокому уровню потребления фруктозы в США и других странах. Результаты новой работы свидетельствуют о прямой связи между диетической фруктозой и ВЗК, а также подтверждают концепцию о том, что высокое потребление фруктозы может усугубить течение воспалительных заболеваний кишечника. Это важное открытие, которое поможет сформировать рекомендации по выбору диеты для пациентов с ВЗК, этого сейчас не хватает, - отметил научный сотрудник онкологического центра Университета штата Нью-Йорк, доктор Дэвид Монтроуз.

Специалист отметил, что диета с большим количеством фруктозы значительно усугубляла воспаление толстой кишки у грызунов, а также изменяла тип кишечных бактерий, их метаболизм и локализацию в толстой кишке.

Отмечается, что пациенты с ВЗК подвергаются повышенному риску развития рака толстой кишки из-за хронического воспаления кишечника.