ООН обеспокоена нарушениями прав человека в США

В США продолжаются протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия, что развенчивает радужные мифы об "американских правах и свободах". В течение долгого времени развитие страны обеспечивалось именно расовой дискриминацией. Захватывавшие земли поселенцы практически истребили коренное население. Проблемы нехватки рабочих рук решались работорговлей. Газета "The New York Times" пишет, что отношение к индейцам - это "самая позорная глава" в истории США. Американский ученый Томас Соуэлл в своей книге "Краткая история американской расы" прямо пишет: "Очевидно, что цвет кожи играет ключевую роль в определении судьбы каждого американца".

На волне пандемии COVID-19 проявила себя низкая эффективность и безответственность администрации США: коронавирусом заразились более 7 млн американцев, более 200 тысяч скончались от недуга. Сложная эпидемическая ситуация усугубила проблему расовой дискриминации. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, уровень заражения коронавирусом среди латиноамериканцев в 2,8 раза больше, чем среди представителей белой расы. Из-за нехватки медицинских ресурсов и низкого уровня благосостояния риск заражения и летального исхода от коронавируса нового типа гораздо выше среди представителей нацменьшинств в США.

В то же время в Вашингтоне продолжают навешивать расовые и национальные ярлыки на коронавирус нового типа, называя его "китайским вирусом", чтобы уклониться от ответственности за провалы в борьбе с эпидемией. Тем самым США открыто разжигают межнациональную ненависть. Около трети опрошенных американцев азиатского происхождения заявили, что сталкивались с расистскими оскорблениями или насмешками во время эпидемии.

Очевидно, что реставрация американского расизма в последние годы во многом произошла благодаря "вкладу" нынешней администрацией США. Белый дом пропагандирует превосходство белых, ужесточает миграционную политику, рассматривает расовые вопросы как инструмент политической борьбы, что напрямую привело к росту ксенофобии и расизма в американском обществе.