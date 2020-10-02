ООН обеспокоена нарушениями прав человека в США

Новости

В Москве сделали рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 12:37
Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления 12:37
Reuters: У Майкла Помпео не нашили коронавируса 12:36
Татьяна Голикова призвала россиян не заниматься самолечением 12:35
Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе в Москве 12:33
Закрытый участок Арбатско-Покровской линии мосметро откроется досрочно 12:31
Парламент Беларуси утвердил Головченко на посту премьера 12:30
40% россиян верят, что женщина может стать президентом РФ в ближайшие 20 лет 12:09
В Псковской области водитель погиб из-за столкновения с лебедем 11:58
Путин пока не сделал прививку от коронавируса 11:56
В Минске объявили об ответных санкциях против европейских чиновников 11:51
Ведущие ученые Союзного государства избраны академиками МААН 11:42
В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления 11:38
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать рыбу 11:37
Российский экзоскелет оценили в США 11:34
За курортный сезон крымские поезда перевезли 500 тысяч человек 11:33
Путин встретится с лидерами фракций Госдумы 11:19
Цены на нефть упали ниже 40 долларов после новостей о Трампе 11:13
Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса 11:09
UFC готовит сюрприз Нурмагомедову в случае победы над Гэтжи 11:05
Лишь 38 процентов бельгийцев поддерживают новое правительство страны 11:05
В ДТП в Анталье пострадала туристка из России 10:57
В Красноярске подросток сбежал из здания суда после приговора 10:54
Назван размер зарплат киберспортсменов 10:41
Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 11:07

ООН обеспокоена нарушениями прав человека в США

Участники 45-го заседания Совета по правам человека ООН в Женеве выразили обеспокоенность фактами расовой дискриминации и нарушений прав человека при борьбе с эпидемией COVID-19 в США. Представители многих стран призвали Вашингтон уважать эти права и не применять двойные стандарты, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

В США продолжаются протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия, что развенчивает радужные мифы об "американских правах и свободах". В течение долгого времени развитие страны обеспечивалось именно расовой дискриминацией. Захватывавшие земли поселенцы практически истребили коренное население. Проблемы нехватки рабочих рук решались работорговлей. Газета "The New York Times" пишет, что отношение к индейцам - это "самая позорная глава" в истории США. Американский ученый Томас Соуэлл в своей книге "Краткая история американской расы" прямо пишет: "Очевидно, что цвет кожи играет ключевую роль в определении судьбы каждого американца".

На волне пандемии COVID-19 проявила себя низкая эффективность и безответственность администрации США: коронавирусом заразились более 7 млн американцев, более 200 тысяч скончались от недуга. Сложная эпидемическая ситуация усугубила проблему расовой дискриминации. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, уровень заражения коронавирусом среди латиноамериканцев в 2,8 раза больше, чем среди представителей белой расы. Из-за нехватки медицинских ресурсов и низкого уровня благосостояния риск заражения и летального исхода от коронавируса нового типа гораздо выше среди представителей нацменьшинств в США.

В то же время в Вашингтоне продолжают навешивать расовые и национальные ярлыки на коронавирус нового типа, называя его "китайским вирусом", чтобы уклониться от ответственности за провалы в борьбе с эпидемией. Тем самым США открыто разжигают межнациональную ненависть. Около трети опрошенных американцев азиатского происхождения заявили, что сталкивались с расистскими оскорблениями или насмешками во время эпидемии.

Очевидно, что реставрация американского расизма в последние годы во многом произошла благодаря "вкладу" нынешней администрацией США. Белый дом пропагандирует превосходство белых, ужесточает миграционную политику, рассматривает расовые вопросы как инструмент политической борьбы, что напрямую привело к росту ксенофобии и расизма в американском обществе.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Песков рассказал про механизм объявления нерабочих недель
Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси