Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы. Последним путевку в основную сетку турнира добыл "Милан", переигравший в серии пенальти "Риу Аве" (2:2 в основное время, 9:8 в серии одиннадцатиметровых).

За трофей поборются 48 команд, в том числе и московский ЦСКА. Наибольшее представительство в Лиге Европы у семи стран, делегировавших по три клуба - Англии ("Арсенал", "Тоттенхэм", "Лестер"), Испании ("Вильярреал", "Реал Сосьедад", "Гранада"), Италии ("Рома", "Наполи", "Милан"), Бельгии ("Гент", "Стандард", "Антверпен"), Нидерландов (ПСВ, "Алкмаар", "Фейеноорд"), Австрии ("Рапид", ЛАСК, "Вольфсберг") и Чехии ("Спарта", "Славия", "Слован").

По две команды будут представлять Португалию ("Бенфика", "Брага"), Германию ("Байер", "Хоффенхайм"), Шотландию ("Селтик", "Рейнджерс), Хорватию ("Динамо" Загреб, "Риека"), Грецию (ПАОК, АЕК), Болгарию ("Лудогорец", ЦСКА) и Израиль ("Маккаби" Тель-Авив, "Хапоэль" Беэр-Шава).

По одному клубу делегировали Швейцария ("Янг Бойз"), Россия (ЦСКА), Сербия ("Црвена Звезда"), Азербайджан ("Карабах"), Норвегия ("Мольде"), Украина ("Заря"), Румыния (ЧФР), Ирландия ("Дандолк"), Польша ("Лех"), Турция ("Сивасспор") и Кипр ("Омония").

Как пройдет жеребьевка

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в пятницу второго октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало - в 14:00 по московскому времени.

Перед жеребьевкой все 48 клубов будут поделены на четыре корзины согласно клубному рейтингу УЕФА. ЦСКА будет в первой корзине и избежит встреч на групповом этапе с такими командами как "Арсенал", "Тоттенхэм", "Рома", "Наполи", "Бенфика", "Байер", "Вильярреал", "Брага", "Гент", ПСВ, "Селтик", "Динамо" (Загреб) и "Спарта". В одну группу не могут попасть представители из одной ассоциации.