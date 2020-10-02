Парламент Беларуси на осенней сессии рассмотрит более 30 законопроектов

Более 30 законопроектов предстоит принять депутатам нижней палаты парламента Беларуси на осенней сессии, старт которой состоялся 2 октября.

Солидный блок законодательных документов, пояснил председатель постоянной комиссии по государственному строительству Валентин Семеняко, касается вопросов регулирования экономики, научной, научно-технической, инновационной деятельности.

Как известно, в республике готовится и новое административное законодательство. "В соответствии с поручением главы государства парламентом уже проведена серьезная работа по подготовке проектов КоАП и ПИКоАП. Работа над этими кодексами близится к завершению. Практически каждый день проходят заседания профильной комиссии, на которых рассматриваются все точки зрения", - констатировал парламентарий, информирует БЕЛТА.

В первом чтении законодателям, сообщает агентство, предстоит рассмотреть и законопроекты "Об изменении Закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров - "О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза", "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах".

Что касается заседание четвертой сессии верхней палаты парламента седьмого созыва, то она, уточняет агентство, начнется сегодня во второй половине дня.