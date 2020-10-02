Патрушев обсудил ситуацию в Карабахе с помощником президента США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен провели в Женеве свою первую очную встречу. Главная цель прошедших переговоров - запуск процесса по нормализации двусторонних отношений, а также укрепление международной безопасности.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, во время женевской встречи Патрушев и О'Брайен рассмотрели вопросы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, обеспечения безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий, совершенствования взаимодействия в области борьбы с терроризмом, ситуацию в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Как отметил представитель Совбеза, обе стороны подтвердили отсутствие намерений вмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в контексте избирательных процессов в России и США.

"Исходя из необходимости снижения напряжённости, уменьшения рисков и угроз международной и национальной безопасности, договорились продолжать работать над реализацией президентских инициатив, в том числе по созыву саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН", - рассказал Аношин.

Кроме того, российская и американская делегация зафиксировали совпадение подходов к проблеме Нагорного Карабаха и подтвердили необходимость скорейшего запуска мирного политико-дипломатического процесса по поиску путей ее решения.

Также Николай Патрушев и Роберт О'Брайен отметили востребованность диалога по контртеррористической проблематике и вопросам информационной безопасности. Итогом встречи стала достигнутая договоренность о продолжении регулярного обмена мнениями по линии совета безопасности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга.