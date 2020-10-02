Песков: Локдаун не обсуждается

Рост числа заболевших коронавирусом требует мобилизации всех систем, но о локдауне (карантине, жестких ограничениях, прекращении работы организаций и предприятий, строгой изоляции - прим. "РГ") речь не идет, заявили в Кремле.

"Насколько мне известно, речи об этом не ведется в настоящий момент", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой продолжает работать, заметил представитель Кремля.

"И в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры, в том числе вы видели решения, которые были приняты Москвой", - продолжил Песков.

"Локдаун в настоящий момент не обсуждается", - повторил пресс-секретарь президента.

"Цифры, к сожалению, растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях", - заключил Песков.