Песков рассказал про механизм объявления нерабочих недель

Решение о нерабочих неделях в связи с распространением коронавируса принимает не Кремль, а правительственный штаб, основываясь на экспертных мнениях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Заверив, что "локдаун" сейчас не обсуждается, Песков ответил на вопрос, возможно ли объявление нерабочих недель.

"Не Кремль принимает решения о нерабочих неделях, это не прерогатива Кремля", - сказал он.

"Это правительственный штаб, который основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", - пояснил Песков.