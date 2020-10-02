Посол Китая призвал США не терять времени и нормализовать отношения

Вашингтон и Пекин должны приступить к нормализации двусторонних отношений, не теряя времени. Об этом, по данным Reuters, в четверг заявил посол Китая в США Цуй Тянькай.

По его словам, КНР хочет развивать отношения с США в духе доброжелательности и искренности. "Обе страны должны, не теряя времени, направить отношения в нужное русло: без конфликтов, без конфронтации, со взаимным уважением и взаимовыгодным сотрудничеством", - цитирует посла ТАСС.

Цуй Тянькай отметил, что в американо-китайских отношениях сейчас наблюдаются трудности. Находятся те, кто пытается "спровоцировать идеологическое противостояние и новую холодную войну". Все это подрывает интересы граждан двух стран.

Напомним, отношения КНР и США ухудшились в том числе из-за споров по поводу торговых пошлин. К новому обострению привели обвинения президента Дональда Трампа в адрес Пекина в недостаточной реакции на вспышку коронавируса. Власти КНР неоднократно отвергали эти обвинения.