Приоритетами ГЧП станут проекты в сфере детского отдыха и образования

Детский отдых, туризм и проекты в сфере школьного образования могут стать новыми перспективными направлениями для развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщает пресс-служба "Росконгресса" по итогам VII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП".

"Большие перспективы с точки зрения вовлечения бизнеса имеют проекты в новых для ГЧП отраслях - детском отдыхе и туризме, где всегда традиционно преобладали госзаказ и коммерческий сектор", - говорится в сообщении.

В частности, приводится пример "Сбера", который для массового создания инфраструктуры детского отдыха с привлечением частных партнеров намерен создать до конца года типовое концессионное соглашение.

Там также отмечается, что частному бизнесу стоит обратить внимание на проекты в сфере общего образования. Вопрос по ликвидации дефицита школьных мест в регионах с привлечением ГЧП активно прорабатывает и Минпросвещения. В здравоохранении, отметили участники конгресса, "распространение концессий тормозит отсутствие четко сформулированной госполитики, проблемы с бизнес-планированием проектов и тарифное законодательство".

Выделяется еще один аспект, с точки зрения которого необходимо рассматривать вопросы государственно-частного партнерства. "Если в стратегические планы правительства ГЧП вошло относительно недавно, то большинство субъектов РФ уже имеют различный опыт привлечения частных партнеров в проекты", - говорится в сообщении. При этом, как подчеркивают специалисты, ГЧП в России пока имеет специфику либо сугубо региональных, либо отраслевых проектов, не интегрированных в общую систему. Ситуация с применением механизмов ГЧП также сильно отличается не только от региона к региону, но и зависит от отрасли.

Так, подчеркивается, что в транспортном комплексе, который в числе первых начал активно продвигать формат подобного партнерства, остается насущной проблема выбора между концессией и госзаказом. Причем, как отмечается в сообщении, при строительстве железных дорог, при модернизации общественного транспорта и внедрении интеллектуальных транспортных систем есть пока лишь единичные примеры ГЧП.

Тем не менее, и госструктуры и частные компании видят потенциал для совместной деятельности. К примеру, в сфере IT Минцифры России планирует запускать по одному комплексному проекту ГЧП в год. Эксперты предупреждают, что такое партнерство может потребовать серьезных изменений, в том числе на уровне бизнес-модели. Так, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в ходе своего выступления на пленарной сессии рассказал, что ВЭБу пришлось изменить свою бизнес- модель, чтобы не конкурировать по ставке с коммерческими банками. "Вместо этого мы формируем с ними партнёрства - запустили "Фабрику проектного финансирования, организуем синдицированное кредитование", - пояснил он.

"Мы постоянно думаем, как облегчить процедуру подготовки проектов, как аккумулировать всех представителей рынка для того, чтобы эти инициативы все-таки "склеивались" и были качественными. В итоге мы запустили цифровую платформу "РОСИНФРА" и работаем над проектным офисом, который позволит успешно запускать проекты", - сообщил генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев, комментируя вопросы о качестве действующих и реализованных в рамках ГЧП проектов.

О том, что впредь такой форме взаимодействия между частным бизнесом и госструктурами, будет уделяться пристальное внимание на федеральном уровне, в своем приветственном слове к участникам "Российской недели ГЧП" сообщил глава правительства Михаил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что главная задача - сделать все для создания благоприятного делового климата в России, чтобы государство и дальше оставалось надежным партнером для инвесторов.