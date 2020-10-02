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2 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)

Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. N 581 "О призыве в октябре - декабре 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву"

Дата подписания 30 сентября 2020 г.
Опубликован 2 октября 2020 г.

Указ Президента Российской Федерации

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановляю:

1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее - Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе") призыву на военную службу, в количестве 128 000 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации.

4. Федеральным министрам, руководителям федеральных служб и федеральных агентств обеспечить исполнение положений Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в отношении граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, принятых на службу (работу) в федеральные министерства, иные федеральные органы исполнительной власти и находящиеся в ведении федеральных министерств федеральные службы и федеральные агентства, а также на работу в организации, подведомственные соответствующим федеральным органам исполнительной власти.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин