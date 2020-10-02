Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении снова позвонил российскому лидеру - уже в третий раз с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Владимир Путин и Никол Пашинян выразили серьезную озабоченность в связи с информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока.

Путин вновь подчеркнул необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта - в русле заявления президентов стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры договорились, что контакты будут продолжены в различных форматах.