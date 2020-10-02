Путин обсудил подготовку кадрового резерва для госслужбы

Вопросы подготовки кадров поднял президент на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиром Мау.

За 10 лет Академия превратилась в очень крупный центр подготовки кадров - по разным программам обучаются свыше 200 тысяч человек, констатировал Владимир Путин и предложил поговорить также и по теме кадрового резерва.

Несмотря на пандемию, число слушателей увеличилось: в прошлом году было 180-190 тысяч, в этом году - 206 тысяч. Это единственная академия при президенте, напомнил Мау, и подавляющее большинство тех, кто приходит - взрослые люди, те, кто видит в обучении инвестицию и в себя, и в будущее страны. "Недаром у нас, скажем, учатся не только госслужащие и предприниматели, но и спортсмены, включая олимпийских чемпионов, даже космонавты", - рассказал ректор.

Главное - это подготовка кадров для государственного и муниципального управления, для системы власти. Ежегодно в академии обучается порядка 50-60 тысяч госслужащих. Реализуются уникальные флагманские программы для всей системы госуправления. "За последние пять лет у нас обучились два вице-премьера, 12 федеральных министров, причем девять в действующем правительстве РФ, Генеральный прокурор и два заместителя только что окончили программу, получили дипломы, 36 действующих глав регионов, больше 110 заместителей федеральных министров", - привел цифры Мау.