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02.10.2020 19:42
Рубрика: Происшествия

Дело экс-руководителя московского ФГУП передано в суд

Текст: Иван Егоров

Московский областной суд приговорил к пяти с половиной годам бывшего руководителя одного из столичных ФГУПов Олега Филиппова, который занимался в том числе созданием видеосистемы парковок Москвы. Суд признал его виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Ущерб от его действий превысил 660 млн рублей.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Московской области, уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке в связи с тем, что во время предварительного следствия Филиппов признал вину и с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В свою очередь суд установил, что Филиппов, используя свое служебное положение, совместно с соучастниками мошенническим путем похитил бюджетные деньги, выделенные на производство в 2013 году работ по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на дорогах Москвы.

По данным следствия, бывший чиновник использовал подставные юридические лица, при помощи которых были изготовлены фиктивные технические, сертификационные, платежные и другие первичные документы, якобы доказывавшие надлежащее качество оборудования.

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При этом все поставленное оборудование - парковочные датчики, базовые станции и электронные табло, заведомо не соответствовало требованиям конкурсной документации.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждал заместитель Генерального прокурора России. Государственное обвинение в суде поддерживали представители прокуратуры Московской области.

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