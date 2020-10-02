Губернатор Брянской области сделал прививку от COVID-19

Глава Брянской области Александр Богомаз сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом сообщается на официальной страничке региона в соцсетях.

В сообщении также говорится, что в Брянскую область поступила первая партия отечественной вакцины "Спутник V". Первыми вакцинацию прошли врачи. Так, на этой неделе прививки от коронавирусной инфекции сделали медики первичного звена, поскольку именно они первыми встречаются с болезнью и больше других контактируют с разными людьми.

Очередная партия вакцины "Спутник V" в регион должна поступить в ближайшее время, говорится в сообщении.

По информации ТАСС, Александр Богомаз после вакцинации чувствует себя хорошо.