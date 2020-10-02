На Большом Каменном мосту начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки

На Большом Каменном мосту начался монтаж гранитных плит, которые ранее были сняты для реставрации в рамках масштабного ремонта сооружения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что работы проводятся с помощью кранов на правобережной части моста. "В рамках работ по ремонту первой половины моста было отреставрировано около 2,2 тысячи квадратных метров гранитных элементов, - рассказал заместитель Мэра. - Специалисты тщательно очистили камень от загрязнений и устранили локальные повреждения, сейчас ведется монтаж обновленной облицовки моста".

По его словам, перед монтажом гранита поверхности моста очищают и выравнивают, затем с помощью анкерных креплений камень присоединяют к стенке сооружения. Образовавшиеся пустоты между камнем и стеной заливают специальным скрепляющим раствором.

Петр Бирюков рассказал, что на мосту начались работы по демонтажу гранитной облицовки с левобережной стороны, эти плиты будут также направлены на реставрацию.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт Большого Каменного моста ведется в круглосуточном режиме, но в ночное время проводятся только бесшумные работы. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года.

"Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет", - подчеркнул Петр Бирюков.

Он пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.

Заместитель Мэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.