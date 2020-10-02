На ВДНХ пройдет Всемирная неделя космоса

Главная выставка страны ВДНХ присоединится к Всемирной неделе космоса, которая стартует в центре "Космонавтика и авиация" 3 октября.

В течение "космической" недели предусмотрены бесплатные лекции, кинопоказы, экскурсии, конкурс и спектакль для детей. Мероприятия пройдут с соблюдением норм безопасности, установленных Роспотребнадзором. Причем многие события будут доступны в онлайне.

Например, "ВКонтакте" 3 октября в 18:00 будет транслироваться лекция председателя молодежного совета Русского космического общества, популяризатора космонавтики Дениса Прудника "История пилотируемой космонавтики: от первых спутников до наших дней". Трансляция будет доступна на странице Выставки во "ВКонтакте". А 4 октября в 18:00 популяризатор космонавтики, создатель сообщества "Открытый космос" и блога Zelenyikot Виталий Егоров расскажет о космической радиации, о том, чем она опасна и как от нее защищаться.