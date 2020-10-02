Названо число "тяжелых" пациентов с COVID-19 в Москве

Коронавирусом в тяжелой форме в Москве болеют более полутора тысяч человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, цифра для столицы большая. Поэтому врач призвал беречь себя и соблюдать все антиковидные меры. В случае ухудшения здоровья, Проценко советует не медлить и сразу обращаться к медикам. "Вовремя начатое лечение помогает избежать тяжелых последствий, - подчеркнул он. - Самое важное - сделайте прививку от гриппа. Этим вы серьезно защитите свое здоровье. Да, я привился! И вам рекомендую. Решение за вами".

Врач также попросил беречь своих пожилых родственников. По его словам, большинство пациентов в отделениях интенсивной терапии и на ИВЛ - люди старше 65 лет. Это данные из Коммунарки. Однако тенденция, заметил Проценко, характерна для всех стационаров.