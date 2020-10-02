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02.10.2020 11:09
Рубрика: Общество

Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 2704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 952 человека с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 242 человека.

Среди новых случаев 16,1% - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,9% - от 46 до 65 лет, еще 10,8% - от 66 до 79 лет. 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все люди с выявленной коронавирусной инфекцией, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За сутки в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах
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