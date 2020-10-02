Под Белгородом умер священник, переболевший COVID-19

В городе Старый Оскол Белгородской области умер настоятель Александро-Невского кафедрального собора протоиерей Алексий Зорин.

Как сообщили в Белгородской митрополии, смерть наступила от осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и пневмоний. Ранее священнослужитель переболел коронавирусом, и осложнения связывают именно с перенесенной болезнью.

Священнику было 59 лет. Отпевание его состоится завтра в Александро-Невском кафедральном соборе Старого Оскола, и совершит его епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.