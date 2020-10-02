Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе в Москве

Пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под автобус на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

По данным пресс-службы, днем в пятницу на Каширском шоссе, 122 произошло ДТП с участием автобуса и пешехода.

По предварительным данным, мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте рядом с подземным пешеходным переходом перед движущимся автобусом. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Среди пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту 907, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. В районе аварии образовался небольшой затор. В целом движение городе оценивается на 4 балла, крупных пробок на магистралях еще нет.