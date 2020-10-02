Сергунина: RussPass запустил новый функционал для турбизнеса

Новый агрегатор путешествий по России RussPass дал возможность туркомпаниям самим размещать информацию о своих предложениях, сообщает портал мэра Москвы mos.ru.

Предложением могут воспользоваться как туроператоры, так и музеи, парки, рестораны и экскурсионные бюро. Заполнить эту информацию позволяет личный кабинет партнера.

"Инструменты, доступные в личном кабинете, раскрывают для российского турбизнеса, культурных, спортивных и гастрономических площадок весь потенциал Russpass. Теперь они могут в максимально удобном формате размещать на платформе информацию о своих объектах, услугах и сервисах, продвигать свои продукты и привлекать новых клиентов", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.