В центре Москвы закрыли кальянную, которая работала вопреки запрету

Роспотребнадзор закрыл кальянную PAR BAR в центре Москвы, которая работала несмотря на запрет. Из-за распространения коронавируса в городе на сегодняшний день продолжает действовать запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.

По его словам, поверив кальянную, инспекторы управления Роспотребнадзора установили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Прежде всего, заведение было открыто, несмотря на запрет действующего указа мэра, в соответствии с которым в настоящее время на территории города запрещено курение кальяна.

"За данное нарушение будет составлен протокол о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 кодекса РФ об административном правонарушении. Предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо от 300 до 500 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на 90 суток по решению суда", - пояснил Шамиль Мустафаев.