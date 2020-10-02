В Калуге чествовали педагогов

1 октября в Доме музыки прошли торжества, посвященные Дню учителя. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник управления образования Ольга Лыткина поздравили собравшихся с праздником и пожелали крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и талантливых учеников.

"Я абсолютно уверен, что система образования в Калуге - одна из самых лучших, - отметил Юрий Моисеев. - Калужские учителя проявили свои самые лучшие качества весной этого года, когда потребовалось в кратчайшие сроки перейти на дистанционное обучение. Несмотря на все трудности, учебный год был завершен, выпускники успешно сдали государственные экзамены, за это я хочу выразить глубокую признательность всем работникам сферы образования".

Педагогам были вручены почетные грамоты, творческие коллективы центра "Созвездие" подготовили праздничный концерт.