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02.10.2020 11:11

В Калуге чествовали педагогов

1 октября в Доме музыки прошли торжества, посвященные Дню учителя. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник управления образования Ольга Лыткина поздравили собравшихся с праздником и пожелали крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и талантливых учеников.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума
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"Я абсолютно уверен, что система образования в Калуге - одна из самых лучших, - отметил Юрий Моисеев. - Калужские учителя проявили свои самые лучшие качества весной этого года, когда потребовалось в кратчайшие сроки перейти на дистанционное обучение. Несмотря на все трудности, учебный год был завершен, выпускники успешно сдали государственные экзамены, за это я хочу выразить глубокую признательность всем работникам сферы образования".

Педагогам были вручены почетные грамоты, творческие коллективы центра "Созвездие" подготовили праздничный концерт.

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