В Москве сделали рекордное количество тестов на коронавирус за сутки

Рекордное количество тестов на COVID-19 сделали в Москве за сутки. В городских, федеральных и частных лабораториях провели более 81 тысячи исследований. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы продолжаем увеличивать объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию, - сказала Ракова. - За прошедшие сутки столичные лаборатории выполнили рекордное количество тестов. Этот показатель превысил 81 тысячу. Это почти на 11% больше, чем днем ранее. Всего в столице провели уже более 8,3 миллиона исследований.

Записаться на ИФА- и ПЦР-тестирование может любой москвич. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех совместно проживающих с пациентом с подтвержденным COVID-19. Также в столице проводится скрининг сотрудников, которые находятся в контакте с горожанами, - это медицинские и социальные работники, работники образовательных учреждений, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции и другие. Тестирование на коронавирус является обязательным условием для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.