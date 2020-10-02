В Москве создали прибор, улавливающий COVID-19 в воздухе

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создали прибор для обнаружения в воздухе до 86 патогенных биологических объектов, в том числе COVID-19. Об этом сообщил журналистам заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Центра имени Гамалеи Артем Ткачук на презентации прибора.

Устройство представляет собой автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов. Оно позволяет определить наличие в воздухе до 86 мишеней патогенных биологических агентов: вирусов, бактерий, токсинов, в том числе и COVID-19. "Прибор может работать без прямого участия человека, в постоянном режиме, 24/7 оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов", - передает передает АГН "Москва" слова Ткачука.