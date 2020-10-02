В Твери за мошенничество будут судить экс-сотрудниц минобразования

В Твери завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудниц министерства образования Тверской области.

По информации региональной прокуратуры, с мая 2017 по июнь 2019 года главный бухгалтер и главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования министерства образования Тверской области мошенническим путем похитили из бюджета больше 4,7 миллиона рублей.

- В ходе следствия установлено, что женщины предоставляли в бухгалтерию табели учета рабочего времени студентов, привлеченных для приема и обработки информации с пунктов проведения ГИА, с заведомо ложными сведениями о количестве отработанных ими часов, - рассказали в надзорном ведомстве.

Деньги, полученные якобы для выдачи студентам, дамы делили между собой.

Обеим было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Прокурор Центрального района Твери обвинительное заключение утвердил. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.