В Воронежской области потушили два крупных природных пожара

В Воронежской области потушили два крупных очага ландшафтных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Утром 2 октября на территории региона действовали три крупных очага. По информации штаба по тушению природных пожаров Воронежской области, наиболее сложная обстановка сложилась в трех муниципалитетах области - Павловском, Лискинском и Новохоперском. В них были зарегистрированы три природных пожара, охвативших общую площадь 356,5 гектара. В Павловском горение наблюдалось на площади 100 гектаров, распространение огня было остановлено вчера вечером около 20:00. В Лискинском площадь пожара составляла 166,5 гектара, очаг был локализован накануне около 18:30. В Новохоперском площадь пожара 90 гектаров, о его локализации пока не сообщалось.

В течение дня пожарные занимались их полной ликвидацией. Как уточнили в ведомстве, в Лискинском районе очаг удалось потушить в 18.00. В Павловском районе пожар ликвидировали в 19.00.

Всего природные пожары в Воронежской области тушат более 450 человек и 115 единиц техники. К борьбе с огнем привлечена авиация - вертолеты Ми-8 и Ка-32, два самолета Бе-200 и Ил-76. В региональном главке МЧС сообщают, что за счет подразделений, прибывших из соседних регионов ЦФО, группировка по борьбе с огнем увеличена на 238 человек и 46 единиц техники.

Сегодня помимо прочего специалистами проведена дополнительная опашка населенных пунктов, находящихся в зоне опасности. Общая протяженность опашки - 30 километров.