В Воронежской области потушили два крупных природных пожара

Новости

"Спартак" отдал футболиста Мирзова в аренду "Химкам" 19:58
Захарова: Россия применит белорусские санкции против ЕС 19:57
Умер музыкант Александр Кальянов 19:48
Дело экс-руководителя московского ФГУП передано в суд 19:42
Скончался содержавшийся в СИЗО бывший сити-менеджер Миасса Арбадьевский 19:39
Ученые научились восстанавливать нервные клетки спинного мозга 19:34
Захарова обвинила ЕС в отсутствии такта по отношению к Беларуси 19:16
Певицу Чичерину вывезли из опасной зоны в Карабахе, она вышла на связь 18:54
ВОЗ высказалась против жесткого повторного карантина в России 18:48
В Новгороде двое мужчин арестованы за кражу подаренной президентом иконы 18:33
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 17:52
Генсек ООН призвал РФ и США продлить действие договора СНВ 17:52
В Петербурге фигуранту дела о краже 5,6 млрд рублей дали условный срок 17:43
Вышел трейлер "Ведьм" Роберта Земекиса 17:43
СК выясняет обстоятельства гибели женщины в центре Нижнего Новгорода 17:39
Беларусь отозвала послов из Польши и Литвы 17:37
Патрушев провел встречу с помощником Трампа по нацбезопасности 17:36
Петербургские врачи прооперировали девочку с родинкой-гигантом 17:18
В Минске заявили о важности парламентской дипломатии 17:13
В Новгородской области арестован похититель подаренной президентом иконы 17:11
Мишустин сохранит программу переквалификации потерявших работу граждан 17:09
В Мадриде ограничили передвижение граждан из-за второй волны пандемии 16:41
"Хонда" покинет "Формулу-1" после следующего сезона 16:41
Ольга Бузова рассказала, во сколько ей обходится раскрутка 16:38
Анализ вице-президента США Пенса на коронавирус оказался отрицательным 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 20:01
Рубрика: Происшествия

В Воронежской области потушили два крупных природных пожара

Текст: Елена Шулепова (Воронеж)

В Воронежской области потушили два крупных очага ландшафтных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Фото: https://vk.com/mtv36
В Воронежской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Утром 2 октября на территории региона действовали три крупных очага. По информации штаба по тушению природных пожаров Воронежской области, наиболее сложная обстановка сложилась в трех муниципалитетах области - Павловском, Лискинском и Новохоперском. В них были зарегистрированы три природных пожара, охвативших общую площадь 356,5 гектара. В Павловском горение наблюдалось на площади 100 гектаров, распространение огня было остановлено вчера вечером около 20:00. В Лискинском площадь пожара составляла 166,5 гектара, очаг был локализован накануне около 18:30. В Новохоперском площадь пожара 90 гектаров, о его локализации пока не сообщалось.

В течение дня пожарные занимались их полной ликвидацией. Как уточнили в ведомстве, в Лискинском районе очаг удалось потушить в 18.00. В Павловском районе пожар ликвидировали в 19.00.

Всего природные пожары в Воронежской области тушат более 450 человек и 115 единиц техники. К борьбе с огнем привлечена авиация - вертолеты Ми-8 и Ка-32, два самолета Бе-200 и Ил-76. В региональном главке МЧС сообщают, что за счет подразделений, прибывших из соседних регионов ЦФО, группировка по борьбе с огнем увеличена на 238 человек и 46 единиц техники.

Сегодня помимо прочего специалистами проведена дополнительная опашка населенных пунктов, находящихся в зоне опасности. Общая протяженность опашки - 30 километров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Лесные пожары

Главное сегодня

Захарова обвинила ЕС в отсутствии такта по отношению к Беларуси
Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
За сутки в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России
В Москве у пенсионерки в квартире отобрали 195 тысяч рублей
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения