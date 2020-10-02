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02.10.2020 21:01
Рубрика: Власть

Водители транспорта Подмосковья начнут фотографировать пассажиров без масок

Текст: Ирина Огилько

Водителей общественного транспорта в регионе обязали делать ежедневные фотоотчеты на предмет соблюдения пассажирами масочного и перчаточного режима. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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По данным пресс-службы, было разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого водитель будет проводить фотофиксацию пассажиров в салоне дважды в день - в утренние и вечерние часы пик.

Если пассажиры не будут соблюдать масочный режим, то на этот маршрут отправят выездную проверку.

Напомним, что нарушившие правила граждане могут быть оштрафованы на 5 тысяч рублей.

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