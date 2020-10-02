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02.10.2020 12:31
Рубрика: Экономика

Закрытый участок Арбатско-Покровской линии мосметро откроется досрочно

Текст: Ирина Огилько
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Закрытый участок синей ветки метро от станции "Молодежной" до станции "Парк Победы" откроется в столице досрочно - 3 октября. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

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"Хорошие новости для тех, кто пользуется синей веткой мосметро. Уже завтра досрочно откроем участок Арбатско-Покровской линии от "Молодежной" до "Парка Победы", - написал мэр.

Собянин отметил, что закрывали его для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) в том числе там, где будет станция БКЛ "Кунцевская". "Когда тоннелепроходческий щит подходит близко к действующим линиям, нужно останавливать движение поездов. Это необходимо для безопасности пассажиров", - напомнил мэр.

Кстати, ранее сообщалось, что в связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Арбатско-Покровской линии столичной подземки между станциями "Молодежная" и "Парк Победы" будет закрыт до 5 октября.

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