Закрытый участок Арбатско-Покровской линии мосметро откроется досрочно

Закрытый участок синей ветки метро от станции "Молодежной" до станции "Парк Победы" откроется в столице досрочно - 3 октября. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

"Хорошие новости для тех, кто пользуется синей веткой мосметро. Уже завтра досрочно откроем участок Арбатско-Покровской линии от "Молодежной" до "Парка Победы", - написал мэр.

Собянин отметил, что закрывали его для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) в том числе там, где будет станция БКЛ "Кунцевская". "Когда тоннелепроходческий щит подходит близко к действующим линиям, нужно останавливать движение поездов. Это необходимо для безопасности пассажиров", - напомнил мэр.

Кстати, ранее сообщалось, что в связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Арбатско-Покровской линии столичной подземки между станциями "Молодежная" и "Парк Победы" будет закрыт до 5 октября.