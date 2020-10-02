Метеоролог объяснила 38-градусную жару на полюсе холода в Якутии

Мировой температурный рекорд, зафиксированный 20 июня на полюсе холода в Якутии, нельзя назвать одним из результатов изменения климата, рассказала РИА Новости начальник гидрометцентра республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

Напомним, что этим летом в Верхоянске - одном из самых холодных мест на земле - столбик термометра поднялся до плюс 38 градусов. Хотя именно здесь в 1892 году температура опустилась до минус 68 градусов.

"Этот год действительно был исключительным, уже в июне можно было купаться реках и озерах. Однако мы не можем говорить, что температурный рекорд в Верхоянске говорит об изменении климата. Это все-таки отдельное, хоть и выдающееся явление, которое говорит только о сюрпризах погоды", - отметила Маршалик.

По ее словам, сейчас стало заметно, что средняя температура в течение всего года увеличивается. В Якутии отмечают ярко выраженные осень и весна, хотя ранее наблюдался более резкий переход от зимы к лету.