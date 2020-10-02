На Камчатке ракетные комплексы ТОФ уничтожили корабли "противника"

В Камчатском крае в рамках тактического учения расчеты мобильных береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" нанесли удары по отряду кораблей условного противника.

Подразделения совершили марш из полевого лагеря в назначенные районы на побережье Авачинского залива, расположенные на значительном удалении друг от друга.

Ракетчики провели тренировки по организации охранения позиционных районов и с помощью беспилотников разведали прилегающую территорию, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Мобильные пусковые установки "Бастион" и "Бал" запустили ракеты и скрытно сменили позиции. В учении принимает участие более 300 военнослужащих и 80 единиц боевой и специальной техники.