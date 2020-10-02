Школьников хабаровского села из-за паводка отправили на дистанционку

В нанайском селе Бельго (Комсомольский район Хабаровского края) школьников отправили на дистанционное обучение в связи с подтоплением территории учебного заведения. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на источник в управлении образования района.

- Затоплена скважина, которая обеспечивает водоснабжение школы. Роспотребнадзор выдал предписание о необходимости остановить образовательный процесс, - объяснила агентству начальник управления Елена Порвина.

Дети перешли на электронную форму обучения, дистанционно занимаются 36 человек. Вернуться к занятиям школьники смогут после того, как водоснабжение будет налажено и специалисты проведут дезинфекцию территории, на которой располагается скважина.

Само здание школы в порядке - прилегающая территория огорожена водоналивной дамбой, и до нее вода не дошла. Грунтовые воды вышли только на спортивную площадку.

В предыдущие годы здание школы уже пострадало от наводнений дважды - в 2013-м и в 2019-м.