В больнице Якутска четыре человека получили ожоги глаз

За последние сутки в Якутскую республиканскую офтальмологическую больницу обратились четыре человека, у которых выявили ожоги роговицы легкой и средней степени, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Якутии.

Пациенты получили первичную медпомощь и были направлены на амбулаторное лечение. Между тем выяснилось, что все они проходили обследование в диагностическом пункте компьютерной томографии в городской больнице № 3.

"При проведении служебного расследования выяснено, что 1 октября дежурная смена кабинета включала кварцевую лампу во время технического перерыва для обеззараживания помещения. Медперсонал выключал лампу сразу после окончания перерыва. К виновным будут приняты меры", - заявила и.о. главного врача горбольницы Анна Парфенова.

Администрация больницы № 3 принесла извинения пострадавшим пациентам и пообещала держать на контроле состояние их здоровья

"Это недопустимая ситуация, к которой не должны были привести даже самая большая нагрузка на медиков и их физическая усталость. Ситуация по оказанию дальнейшей медицинской помощи пострадавшим людям взята мною под личный контроль", - подчеркнула зампред правительства РС(Я) Ольга Балабкина.