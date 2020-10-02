В регионах прошла проверка систем оповещения населения

Новости

В Новгороде двое мужчин арестованы за кражу подаренной президентом иконы 18:33
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 17:52
Генсек ООН призвал РФ и США продлить действие договора СНВ 17:52
В Петербурге фигуранту дела о краже 5,6 млрд рублей дали условный срок 17:43
Вышел трейлер "Ведьм" Роберта Земекиса 17:43
СК выясняет обстоятельства гибели женщины в центре Нижнего Новгорода 17:39
Беларусь отозвала послов из Польши и Литвы 17:37
Патрушев провел встречу с помощником Трампа по нацбезопасности 17:36
Петербургские врачи прооперировали девочку с родинкой-гигантом 17:18
В Минске заявили о важности парламентской дипломатии 17:13
В Новгородской области арестован похититель подаренной президентом иконы 17:11
Мишустин сохранит программу переквалификации потерявших работу граждан 17:09
В Мадриде ограничили передвижение граждан из-за второй волны пандемии 16:41
"Хонда" покинет "Формулу-1" после следующего сезона 16:41
Ольга Бузова рассказала, во сколько ей обходится раскрутка 16:38
Анализ вице-президента США Пенса на коронавирус оказался отрицательным 16:13
Военные снесли в пострадавшем от паводка Тулуне 450 аварийных строений 15:48
Германия вернет России более 2,9 тысячи икон и церковную утварь 15:46
Врач рассказал, как увлечение телевизором влияет на активность мозга 15:46
Брюссель запретил въезд в ЕС 40 белорусским чиновникам 15:34
В Красноярском крае прошла проверка системы оповещения населения 15:05
Валерий Гергиев и Мариинский театр отправляются на гастроли в Европу 15:00
Путин обсудил подготовку кадрового резерва для госслужбы 14:56
Борис Акунин снимет сериал про загробный мир 14:40
На ВДНХ пройдет Всемирная неделя космоса 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 17:50
Рубрика: Власть

В регионах прошла проверка систем оповещения населения

Текст: Инесса Доценко

В Хабаровском крае прошла комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения - часть всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
В Красноярском крае прошла проверка системы оповещения населения

В 11.40 по местному времени по всем телеканалам и большинству радиостанций передали оперативное сообщение, на пять минут было прервано вещание. Одновременно в регионе сработали более 500 сирен, установленных в самых массовых местах городов и поселков.

Надо сказать, что "провыли" сирены громко, но большинство жителей края врасплох не застали. Во всяком случае, на улицах Хабаровска тревожных лиц корреспондент "РГ" не заметил.

- Нет, я не испугалась. О проверке знала заранее - мне дети рассказали, они в интернете прочитали, - говорит пенсионерка Мария Дмитриева.

- Такие проверки знакомы нашим землякам, обычно их проводят 20 апреля, но в этом году из-за пандемии перенесли на осень, - объяснили в комитете правительства края по гражданской защите.

Оперативную информацию передали по каналам, входящим в 1 мультиплекс общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения. К ним добавились региональные телеканалы и радиостанции.

Особенность нынешней проверки для края в том, что она прошла после полного цифрового перевооружения систем оповещения. В 2019 году в регионе завершили замену сирен с аналоговых на цифровые, которые обеспечивают большую скорость сигнала и дополнительную защиту каналов связи. За восемь лет установили полтысячи цифровых сирен, появились и новые громкоговорители. На это из регионального бюджета было направлено 264 миллиона рублей.

Синхронизировать процесс позволил переход на цифровое вещание. Как подчеркивает главный инженер филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) в Хабаровском крае Андрей Сергеев, раньше для проведения оповещений нужны были долгие согласования со студиями и редакциями программ. Да и в условиях реальных чрезвычайных ситуаций потребовалось бы время на то, чтобы оперативный дежурный связывался для передачи информации с каждым теле- или радиоканалом отдельно. Сейчас, благодаря серверам ГО и ЧС, установленных в каждом региональном филиале РТРС, оповещение происходит оперативно и централизованно.

В регионах Власть Безопасность Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Курс евро достиг 92 рублей
За сутки в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России
Александр Бастрыкин: Уголовники и взяточники отвечают по закону
Суд впервые взыскал с МВД компенсацию за незаконный обыск у адвоката