В регионах прошла проверка систем оповещения населения

В Хабаровском крае прошла комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения - часть всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

В 11.40 по местному времени по всем телеканалам и большинству радиостанций передали оперативное сообщение, на пять минут было прервано вещание. Одновременно в регионе сработали более 500 сирен, установленных в самых массовых местах городов и поселков.

Надо сказать, что "провыли" сирены громко, но большинство жителей края врасплох не застали. Во всяком случае, на улицах Хабаровска тревожных лиц корреспондент "РГ" не заметил.

- Нет, я не испугалась. О проверке знала заранее - мне дети рассказали, они в интернете прочитали, - говорит пенсионерка Мария Дмитриева.

- Такие проверки знакомы нашим землякам, обычно их проводят 20 апреля, но в этом году из-за пандемии перенесли на осень, - объяснили в комитете правительства края по гражданской защите.

Оперативную информацию передали по каналам, входящим в 1 мультиплекс общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения. К ним добавились региональные телеканалы и радиостанции.

Особенность нынешней проверки для края в том, что она прошла после полного цифрового перевооружения систем оповещения. В 2019 году в регионе завершили замену сирен с аналоговых на цифровые, которые обеспечивают большую скорость сигнала и дополнительную защиту каналов связи. За восемь лет установили полтысячи цифровых сирен, появились и новые громкоговорители. На это из регионального бюджета было направлено 264 миллиона рублей.

Синхронизировать процесс позволил переход на цифровое вещание. Как подчеркивает главный инженер филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) в Хабаровском крае Андрей Сергеев, раньше для проведения оповещений нужны были долгие согласования со студиями и редакциями программ. Да и в условиях реальных чрезвычайных ситуаций потребовалось бы время на то, чтобы оперативный дежурный связывался для передачи информации с каждым теле- или радиоканалом отдельно. Сейчас, благодаря серверам ГО и ЧС, установленных в каждом региональном филиале РТРС, оповещение происходит оперативно и централизованно.