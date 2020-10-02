В Приморье COVID-19 с начала пандемии заразились свыше 750 медиков

754 медработника лечебных учреждений Приморского края, в том числе станций скорой медицинской помощи, перенесли COVID-19 с момента начала пандемии, сообщает "Интерфакс"

Из-за коронавирусной инспекции ряд медучреждений региона пришлось перепрофилировать, была изменена и маршрутизация доставки пациентов медиками скорой медицинской помощи. Она выстроена таким образом, что медучреждение для госпитализации пациента выбирается в зависимости от состояния. Именно поэтому приморцам приходится долго ждать вызванную скорую помощь.

Машины скорой помощи дезинфицируются после каждого вызова, сами врачи, выезжающие к пациентам, используют средства индивидуальной защиты. Но бывает, что бригада просто не знает, есть ли у больного инфекция.

На сегодня в Приморье коронавирусом заразились 11 898 человек. Выздоровели 10 272 пациента, 119 умерли.