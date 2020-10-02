Во Владивостоке стартовал Восточный цифровой форум

Во Владивостоке на форум собралось IT-сообщество Дальнего Востока для обмена опытом, неформальных встреч, обнародования идеи, которые можно воплотить в реальные проекты.

Во время форума пройдет два мероприятия: форум Russky MeetUp-2020 и стратегическая сессия Digital Region.

Представители ведущих компаний расскажут об опыте решения задач по оптимизации с использованием цифровых двойников. Резиденты Центра цифрового развития поделятся планами по взаимодействию с регионом и о своём участии в образовательном процессе ДВФУ, сообщают организаторы.

Участники форума обсудят, как при помощи "цифры" сделать производство рентабельным, городскую среду комфортной и безопасной, медицинские и образовательные услуги ещё более доступными.

Как сообщается на сайте правительства Приморья, форум пройдет в очном режиме в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, но с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.